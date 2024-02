Altro che Bimby della lidl: ecco quello di Xiaomi!

Xiaomi è tra le aziende che hanno portato più novità al Mobile World Congress 2024. Vi abbiamo infatti già raccontato di Xiaomi 14, 14 Ultra, Watch 2, S3, Band 8 Pro e Pad 6S Pro, ma allo stand dell'azienda è possibile trovare molto di più. In mezzo a dispositivi per la smart home e la domotica (campanelli, lavatrici, aspirapolvere, frigoriferi ecc.), per non parlare della SU7, la prima auto elettrica di Xiaomi, che brillava sotto i riflettori della fiera, ne abbiamo visto uno che ha attirato la nostra attenzione: il Bimby di Xiaomi, ovvero un robot da cucina.

I dettagli tecnici completi ci sfuggono, ma di fatto l'idea è semplice: tante ricette (oltre 200) che potete vedere e modificare sul touchscreen da 8 pollici, multiple funzioni di cucina, controllo completo della temperatura (da 35 a 180°), lame interne per affettare, macinare, sminuzzare ecc. e varie modalità di cottura (vapore, induzione, ecc.) tramite i tanti accessori in confezione.

Xiaomi insomma mira ad ampliare il più possibile la sua offerta (a fianco del suo Bimby c'erano un microonde e un frullatore semi-smart), ma i tempi per portare tutti i suoi dispositivi in Europa sono molto variabili. Al momento non abbiamo infatti disponibilità e prezzo per l'Italia di questo robot da cucina, ma erano così tanti i curiosi (inclusi gli stessi dipendenti italiani di Xiaomi!) che siamo sicuri non appena sarà disponibile non sarà difficile scoprirlo.