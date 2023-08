Bing AI presto arriverà su più browser e anche sui dispositivi mobili

Bing con intelligenza artificiale è arrivato a febbraio ed in questi mesi sono cambiate diverse cose, ma non la volontà di Microsoft di espandere questo progetto ad altre piattaforme. In particolare modo, nel post in cui celebra i primi sei mesi di Bing AI, l'azienda ha anticipato i suoi piani per il futuro, tra cui la ricerca visiva multimodale - ovvero la possibilità di utilizzare un'immagine accanto al testo per i prompt - e due funzionalità che hanno già fatto la propria apparizione. Ci riferiamo ad un parziale approdo su Google Chrome e la disponibilità della modalità oscura.

A questo proposito, Microsoft ha chiarito che la modalità oscura è ampiamente disponibile nei browser desktop e nell'app mobile mentre il supporto per browser diversi da Microsoft Edge non è ancora terminato. Inoltre, la società ha aggiunto che il supporto di Bing AI per browser di terze parti, come Google Chrome, arriverà "presto", così come quello per i browser mobili.