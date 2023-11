Copilot è ora ovunque, e si "mangia" anche Bing Chat

Microsoft aveva detto che il suo assistente IA Copilot sarebbe stato un nuovo modo di interagire con Windows e con il Web, ma non ci aveva esattamente preparato alla rivoluzione a cui stiamo assistendo (sapete cos'è l'IA generativa?). La casa di Redmond infatti non solo ha introdotto il chatbot in Windows e Microsoft 365 per aiutare gli utenti in tutte le loro istanze, ma ora ha anche lanciato una Web app, in modo da poterlo usare anche al di fuori di Windows, e ha rinominato Bing Chat in Copilot in Bing.

Dite addio a Bing Chat: benvenuto Copilot in Bing

Neanche dopo un anno dal lancio di Bing Chat, Microsoft cambia idea e rinomina il suo chatbot di IA generativa in Copilot in Bing. Il servizio, che in un certo senso ha rivoluzionato l'accesso a questo tipo di strumenti con oltre un miliardo di richieste e query dal lancio, non ha però sortito gli effetti auspicati. Microsoft sperava infatti che Bing Chat permettesse a Bing di lanciare la sfida definitiva a Google come motore di ricerca dominante, ma il numero di utenti è in realtà diminuito, quindi la casa di Redmond ha optato per un cambio di rotta. Per questo, visto ormai il brand principale per i prodotti IA è Copilot, Microsoft ha deciso di puntare tutto sul nuovo nome e portare il chatbot del motore di ricerca sotto il marchio dominante. E il rebranding non riguarda solo gli utenti privati. A Ignite 2023 la casa di Redmond ha rivelato che Bing Chat Enterprise, la soluzione dedicata alle imprese, subirà lo stesso destino e si allineerà al nuovo nome.

Copilot arriva sotto forma di Web app: non avete più scuse per non usarlo

E se ancora state cercando scuse per non usare Copilot, Microsoft ha pronta la soluzione. A Ignite 2023 l'azienda ha lanciato una nuova Web app, accessibile da Windows e Mac su browser basati di Chromium. Il nuovo sito, che potete trovare a questo indirizzo, vi permette di utilizzare Copilot direttamente dal Web, previa registrazione con il vostro account Microsoft. L'interfaccia è la stessa di Copilot, con una serie di suggerimenti per aiutarvi a iniziare a utilizzare lo strumento, come fare battute, creare una tabella per pianificare i pasti, scrivere le istruzioni per fare la pizza e altro. In basso trovate il campo di testo tramite il quale comunicare con il chatbot. Potete utilizzare anche il microfono, se preferite parlargli (icona in basso a destra nel campo di testo) o aggiungere immagini per effettuare ricerche di tipo visivo (l'icona con l'inquadratura in basso a destra nel campo di testo). Per iniziare una conversazione su un argomento diverso, cliccate sul pulsante blu in basso a sinistra.