Sarà possibile utilizzare Bing Chat anche su Chrome e Safari

Tuttavia, rispetto all'esperienza che si può avere con Edge, sussiste qualche differenza. Ad esempio, a differenza di Edge che ne consente 4.000, il prompt su Chrome e Safari potrà essere composto da un massimo di 2.000 parole . Inoltre, la conversazione con il chatbot verrà ripristinata dopo cinque turni e non 30. Infine, agli utenti, più volte, appariranno degli avvisi pop-up con cui verranno invitati a scaricare Edge. Le novità, però, non finiscono qua.

Negli ultimi giorni ci sono state diverse novità relativamente all'intelligenza artificiale. Ad esempio, è stato ufficializzato il lancio di ChatGPT su Android, mentre le indiscrezioni sul chatbot di Apple continuano a circolare con una certa insistenza. A tutto ciò, ora si aggiunge la notizia della disponibilità di Bing Chat anche su Chrome e Safari , i browser di Google e Apple. Quindi, Bard di Google ora è in buona compagnia.

Difatti, Microsoft ha anche abilitato la Dark Mode per Bing Chat.

Questa potrà essere attivata in maniera molto semplice. Sarà sufficiente premere sulle "Impostazioni" del chatbot e poi:

Premere su "Aspetto";

Scegliere tra "chiaro", "scuro" e "predefinito del sistema".

Insomma, giorni di novità per il chatbot di Microsoft. Tra l'altro, la disponibilità di questo strumento su altri browser rappresenta certamente una buona notizia per gli utenti, soprattutto per quelli che quotidianamente preferiscono utilizzare Chrome o Safari anziché Edge.