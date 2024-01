Bitly diventa a pagamento: ecco i limiti per gli account free

Proprio in termini dell'accesso a internet, sappiamo che l'accesso ai contenuti che sono online è subordinato all'avere un link , ovvero le coordinate univoche del contenuto, ad esempio ospitato su un sito web. I link spesso possono diventare molto lunghi , e ci sono servizi come Bitly che vi aiutano in questi casi.

Bitly consiste appunto in un servizio emerso alle cronache per la sua abilità nell'accorciare i link. Nello specifico, Bitly permette di personalizzare i link che portano a contenuti online, senza ovviamente cambiare la destinazione del link. Si rivela molto comodo perché permette condividere link corti che alternativamente sarebbero poco pratici. Ne abbiamo parlato nella guida per accorciare i link.

Ora torniamo a farlo perché Bitly ha appena introdotto delle novità che riguardano tutti i suoi utenti. L'azienda che gestisce il servizio ha infatti annunciato l'introduzione dei profili a pagamento per usare il servizio. Bitly non permette solo di personalizzare link, ma anche di personalizzare QR code e link in bio. Le sue funzionalità sono cresciute nel tempo, ed è arrivata anche un'app per dispositivi mobili. Sembra quindi giunto il momento di monetizzare anche tramite gli abbonamenti degli utenti.

Rimarrà comunque la possibilità di usare il servizio gratuitamente, con limitazioni (in precedenza si avevano 10.000 link al mese da personalizzare). Ecco i nuovi piani di abbonamento:

Gratis : include la personalizzazione di 2 QR code, 10 link, 1 link in bio.

: include la personalizzazione di 2 QR code, 10 link, 1 link in bio. 8 dollari al mese : include la personalizzazione di 5 QR code, 100 link, 1 link in bio.

: include la personalizzazione di 5 QR code, 100 link, 1 link in bio. 29 dollari al mese : include la personalizzazione di 10 QR code, 500 link, 2 link in bio.

: include la personalizzazione di 10 QR code, 500 link, 2 link in bio. 199 dollari al mese: include la personalizzazione di 200 QR code, 3000 link, 5 link in bio

I nuovi piani di abbonamento saranno attivi dal prossimo 24 gennaio.

Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale del servizio.