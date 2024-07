Anche Bixby riceverà la sua dose di intelligenza artificiale: ecco cos'ha in mente Samsung

Anche Samsung sta lavorando a un modello IA

Con il lancio dei Galaxy S24 a gennaio abbiamo visto una grande enfasi verso le funzioni IA, come potete vedere nella nostra recensione di Galaxy S24 Ultra, in caso ve la siate persa.

Tutti però si aspettavano che queste funzioni riguardassero anche Bixby, l'assistente vocale della casa coreana, e invece questo non è avvenuto. In realtà Samsung non è stata con le mani in mano.

A novembre 2023 la casa di Seul aveva annunciato il suo modello linguistico di grandi dimensioni Samsung Gauss, che si declina in tre versioni: Language, un modello dedicato alla comprensione del linguaggio umano, Code, che serve per creare codice di programmazione, e Image, che consente di creare e modificare le immagini.