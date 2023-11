Black Friday per 1Mobile: Flash 220 scontata per i primi due mesi

Da oggi 23 novembre i nuovi clienti dell'operatore virtuale 1Mobile potranno attivare l'offerta Flash 220 Black Friday Edition. L'offerta, tornata disponibile proprio per questi giorni di grandi promozioni, sarà attivabile fino al 4 dicembre, salvo eventuali cambiamenti.

Entrando nei dettagli della notizia, l'offerta 1Mobile Flash 220 Black Friday Edition offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e nazionali, 90 SMS verso tutti e 220 Giga di traffico dati. Il tutto costerà mensilmente 4,99 euro per i primi due mesi, mentre successivamente occorrerà una spesa mensile di 9,99 euro. Dunque, per chi attiverà questa offerta in questo periodo sarà disponibile uno sconto del 50% per i primi due mesi. Altri particolari sull'offerta riguardano il caso in cui vengano esauriti tutti i Giga del mese: l'utente potrà continuare a navigare al costo di 0,50 centesimi di euro ogni 100 mega di traffico dati.