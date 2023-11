Anche Apple entra nel Black Friday: ecco le gift card in regalo

In caso non ve ne siate accorti, siamo entrati ufficialmente nella settimana del Black Friday, e anche Apple ha annunciato le sue iniziative per l'occasione, con golosissime Gift Card per chi acquista i prodotti in promozione.

Scopriamo il valore delle card in caso acquistiate un iPhone, un iPad, un Mac o altri dispositivi dal 24 al 27 novembre.

Se acquistate un iPhone 14, iPhone 13 o iPhone SE, Apple vi regala una Apple Gift Card fino a 75 euro. E potete risparmiare permutando il vostro vecchio telefono.

Se invece scegliete di acquistare un iPad Pro, iPad Air, iPad (10ª generazione) o iPad mini, avete la possibilità di ottenere una Apple Gift Card fino a 100 euro, sempre con la possibilità di risparmiare permutando il vecchio dispositivo.

I Mac sono i prodotti Apple che vi danno le Gift Card più ricche. Fino a 200 euro di Apple Gift Card per voi se comprate MacBook Air o Mac mini, sempre con la possibilità di permutare il vecchio Mac e quindi risparmiare.

Ma non è finita. Per chi acquista un Apple Watch Series 9 o Apple Watch SE, c'è la possibilità di ottenere una Apple Gift Card fino a 50 euro, e se date in permuta il vecchio dispositivo risparmiate.

Passando agli AirPods, Apple vi offre una Gift Card fino a 75 euro acquistando AirPods (2ª generazione), AirPods (3ª generazione), AirPods Pro (2ª generazione) o AirPods Max, mentre per i dispositivi Beats l'azienda è meno generosa, con una Apple Gift Card fino a 50 euro.

In questo caso, i prodotti idonei sono Beats Studio Pro, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Buds o Beats Flex.

Infine, avrete diritto a una Apple Gift Card fino a 50 euro sia per la linea TV e Casa, che per gli accessori.

Nel primo caso, i prodotti idonei sono Apple TV 4K o HomePod, mentre per gli accessori abbiamo Magic Keyboard, Magic Keyboard Folio, Apple Pencil (2ª generazione) o Smart Keyboard Folio.

Apple ricorda che l'offerta è valida dal 24 al 27 novembre 2023 per gli acquisti tramite canali idonei e fino a esaurimento scorte, ma non per acquisti tramite finanziamento, e alcuni metodi di pagamento non sono accettati. Inoltre l'offerta non è cumulabile con il Programma d'acquisto per dipendenti Apple e i prezzi speciali Education o Business.