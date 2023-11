Black Friday di CoopVoce con Digital Evo 100 annuale: ecco tutti i dettagli

I nuovi clienti CoopVoce, dal 24 al 27 novembre, potranno attivare l'offerta mobile Evo 100 Annuale. In particolare, si tratta di una promozione che comporta una spesa annuale anticipata di 47,90 euro (il costo della SIM è gratuito) per avere a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, 1000 SMS al mese e 100 giga al mese di traffico dati 4G su rete TIM.

Dopo 12 rinnovi, già pagati con la spesa anticipata di 47,90 euro anziché di 82,80 euro, l'offerta si rinnoverà a 6,90 euro al mese (a tempo indeterminato). In caso di credito insufficiente, la promozione verrà sospesa per 30 giorni. In questo caso, per riattivarla, occorrerà effettuare una ricarica entro 30 giorni, altrimenti l'offerta verrà disattivata.