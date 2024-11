Il Black Friday di DAZN offre il piano Standard a 14,90 euro al mese

L'offerta appena lanciata da DAZN per il Black Friday si rivela particolarmente interessante per chi ha intenzione di attivare un nuovo abbonamento con il proprio account. Vediamo di cosa si tratta.

Siamo ormai nel pieno periodo del Black Friday , e non solo le aziende puramente tech offrono interessanti sconti. Anche DAZN nel periodo del Black Friday lancia un'offerta molto interessante per i suoi potenziali nuovi clienti, la quale parte da 14,90 euro al mese .

Le offerte DAZN per il Black Friday: come aderire

Le offerte appena lanciate da DAZN per il Black Friday riguardano soprattutto il piano Standard, quello che permette di accedere all'intero catalogo della piattaforma con un solo profilo alla volta.

Andiamo a vedere quali sono le opzioni di abbonamento in sconto:

Piano Standard Mensile: 19,90€ al mese per 3 mesi anziché 44,99€

anziché 44,99€ Piano Standard Annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilitá: 14,90€ al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99€ per i restanti 9 mesi (il piano prevede una permanenza di 12 mesi).

(il piano prevede una permanenza di 12 mesi). Piano Standard Annuale con pagamento in un'unica soluzione: 259€ per un anno anziché 359€

Si tratta quindi di offerte che prevedono uno sconto per un periodo di tempo limitato sull'abbonamento al piano Standard.

La tariffa più bassa mensile la troviamo per il piano di abbonamento che prevede il vincolo di permanenza di 12 mesi.

In questo caso lo sconto più consistente lo troviamo sui primi tre mesi di abbonamento. Molto interessante anche la possibilità di abbonarsi con uno sconto superiore al 50% al piano Standard mensile senza alcun vincolo di permanenza. Anche in questo caso la tariffa mensile, corrispondente a 19,90 euro, è da intendersi scontata per i primi tre mesi di abbonamento.

Per gli altri piani e opzioni di abbonamento non vi sono particolari sconti per il periodo del Black Friday, o almeno non per il momento.

Le offerte che abbiamo appena descritto per il piano Standard di DAZN saranno disponibili fino al prossimo 24 novembre. Per procedere con l'abbonamento non dovrete far altro che accedere al sito ufficiale DAZN, scegliere l'opzione che volete attivare e procedere con l'attivazione sul proprio profilo.