Il Black Friday di ho. Mobile è molto invitante: 100 Giga a 4,99 euro, ma non per tutti

Diciamo "ri-lanciato" perché in realtà l'avevamo già conosciuta un mesetto fa, ma si trattava di un'offerta a tempo scaduta il 31 ottobre. Poco male, perché è già tornata ed è sempre molto conveniente !

Entriamo sempre più nel vivo del periodo dedicato alle offerte del Black Friday , con alcuni attori nel settore mobile che hanno già avviato le loro promozioni. Tra questi troviamo anche gli operatori, con ho. Mobile che ha appena ri-lanciato un' offerta a 4,99 euro per il suo Black Friday.

ho. Mobile a 4,99 euro per il Black Friday: cosa include

Nel caso in cui la portabilità non venisse completata entro 15 giorni dall'attivazione dell'offerta allora la stessa si rinnoverà a 12,99 euro al mese .

L'offerta appena lanciata da ho. Mobile è sicuramente particolare, visto che ha disponibilità limitata in occasione del Black Friday, ed è riservata a una specifica categoria di potenziali clienti.

Come attivare l'offerta ho. Mobile per il Black Friday

La modalità di attivazione della nuova offerta appena lanciata da ho. Mobile è abbastanza semplice. Basterà recarsi al sito dedicato all'offerta ho 4.99 Black Friday, selezionare il proprio operatore di provenienza e, se compatibile con l'offerta, confermare l'attivazione indicando i propri dati.

Come menzionavamo sopra, l'offerta sarà disponibile fino al prossimo 2 dicembre, quindi non è il caso di pensarci troppo se già avevate in mente di passare a ho. Mobile.