Il ricco Black Friday di Kena: 100 Giga a 4,99 euro e buono Amazon per chi effettua la portabilità del numero

Il Black Friday è ormai iniziato, con le offerte di Amazon che sono già partite e insieme a esse anche quelle di tanti altri player nel mercato. Anche Kena Mobile lancia il suo Black Friday.

In occasione del Black Friday, Kena lancia sul mercato una nuova offerta mobile che entra di diritto tra le migliori offerte mobile sotto i 7 euro. Ma non solo, arriva anche una promo per chi attiva una delle altre offerte Kena. Andiamo a vedere insieme i dettagli.