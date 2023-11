Il Black Friday di Sky Wifi vi regala un buono Amazon da 75 euro: ecco come

Il Black Friday di Sky Wifi è già partito: si tratta di un'offerta rivolta a tutti coloro che ancora non hanno un abbonamento Sky Wifi, e anche per coloro che risultano già abbonati ai pacchetti TV di Sky. L'offerta prevede che tutti coloro che si abboneranno a Sky Wifi entro il 27 novembre riceveranno in regalo un buono Amazon.

Il buono Amazon in regalo ammonta a 75 euro per coloro che non sono nemmeno clienti Sky, mentre ammonta a 50 euro per coloro che sono abbonati Sky o Sky Extra.

Per accedere alla promozione sarà necessario effettuare l'attivazione dell'offerta Sky Wifi online. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione si riceverà un'email con le istruzioni per riscattare il buono Amazon.

Le offerte compatibili sono tutte quelle della gamma Sky Wifi, che partono da una tariffa mensile pari a 24,90 euro. Mentre il contributo di attivazione ammonta a 29 euro una tantum. Trovate tutti i dettagli, compresi quelli per l'attivazione online, sul sito ufficiale.