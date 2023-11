Il Black Friday di TIM: sconto su Giga illimitati in 5G, ma non per tutti

In questi giorni particolarmente concitati per il Black Friday già in corso, anche TIM vuole dire la sua con un'offerta che può rivelarsi interessante per coloro che cercano un gran quantitativo di traffico dati alla più alta velocità possibile.

TIM è uno degli operatori principali del settore mobile e della fibra in Italia, con le sue offerte mobile sempre in competizione con quelle degli altri operatori.

Nelle ultime ore infatti, TIM ha lanciato una nuova offerta per alcuni suoi clienti che prevede la possibilità di attivare l'opzione Giga illimitati in 5G a un prezzo scontato. L'opzione in questione permette di avere del traffico dati illimitato, con velocità che arriva fino a quella del 5G.

Con l'offerta lanciata da TIM sarà possibile attivare Giga illimitati in 5G al prezzo di 4,99 euro al mese. Non sarebbe previsto alcun costo di attivazione, ma è bene sottolineare che questa opzione si trova tra quelle che verranno rimodulate in base all'inflazione.

Pertanto, ci aspettiamo una rimodulazione della sua tariffa a partire dal 1 aprile 2024.

L'offerta in questione sarà accessibile dal Black Friday fino al Cyber Monday, ma non per tutti i clienti TIM. L'operatore infatti la sta proponendo attraverso l'app MyTIM soltanto ad alcuni dei suoi clienti. Fateci sapere se è arrivata anche a voi e se ne approfitterete.