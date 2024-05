Call of Duty Black Ops 6 è alle porte: arriva l'annuncio ufficiale

L'annuncio è stato comunicato tramite un post nel blog ufficiale di Call of Duty (con il teaser The Truth Lies) e con un breve video sui canali social. Il logo del cerbero che appare nel video è assolutamente familiare, dal momento che era stato già mostrato qualche settimana fa in occasione dell' annuncio del prossimo Xbox Games Showcase . Nel video vediamo sparire le censure presenti sotto il logo, rivelando così il titolo del prossimo CoD.

A dark new chapter of the Black Ops franchise begins. Call of Duty: #BlackOps6 pic.twitter.com/db3lPR0ibI

Quindi, come ampiamente atteso, l'evento che avrà luogo subito dopo lo Showcase avrà come protagonista proprio Black Ops 6, riproponendo così un'organizzazione simile a quella dello scorso anno per l'uscita di Stafield. L'Xbox Games Showcase di quest'anno sarà particolarmente significativo per Microsoft in quanto, come sottolineato dall'azienda stessa:

Questo sarà il primo Showcase durante il quale verranno presentati i giochi del nostro portfolio di studios tra cui Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, oltre ai titoli dei nostri partner di terze parti.

Non ci resta altro che aspettare il 9 giugno e seguire l'evento che avrà luogo alle 19.00, ora italiana, per assistere a tutte le novità. A seguire, vi lasciamo i link dei canali ufficiali per seguire la diretta: