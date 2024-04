L'app perfetta per la registrazione video anche su Android: Blackmagic Camera è in arrivo

Quando si parla di app per la fotografia entriamo in un argomento di grande interesse per tanti utenti, sia su Android che su iPhone (ecco la raccolta dei migliori cameraphone del momento). E vi farà piacere che una nuova app per la registrazione video stia arrivando su Android. Non si tratta di un'app qualunque, ma di Blackmagic Camera. Per chi non la conoscesse, si tratta dell'app sviluppata dalla stessa casa di produzione di DaVinci Resolve, il popolare editor video che permette numerose personalizzazioni. L'app è stata recentemente lanciata su iPhone, portando tantissime opzioni di personalizzazione.

La novità delle ultime ore consiste nel fatto che Blackmagic Camera sarebbe in arrivo anche per i dispositivi Android. Questo è quanto riferito dallo youtuber MrAlexTech, il quale durante una fiera tecnologica ha mostrato come Blackmagic Camera fosse in esecuzione su un dispositivo Android. Dal video che mostra la novità, che trovate in basso, vediamo come l'app Blackmagic Camera proponga più o meno tutte le opzioni che troviamo su iPhone per la registrazione personalizzata dei video. Si tratta sostanzialmente di un'app di terze parti che permette una registrazione video in "modalità manuale", con la possibilità di personalizzare vari parametri, come l'obiettivo, FPS, velocità dell'otturatore, ISO, bilanciamento del bianco e tinta.