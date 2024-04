La nuova videocamera di sicurezza di Blink migliora in tutto. Ma soprattutto, è adorabile

Stiamo parlando di Blink Mini 2, la nuova piccolina di Blink (marchio Amazon), che migliora a tutto tondo la precedente generazione di videocamere cablate, a partire dal design per passare alla qualità delle immagini e integrando anche un faretto. Non solo, si può installare sia all'esterno che all'interno: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Bink Mini 2: le caratteristiche

Inoltre, grazie al chip personalizzato, Blink Mini 2 utilizza la visione computerizzata (CV) sul dispositivo per supportare le notifiche intelligenti. Una di queste applicazioni è il rilevamento delle persone e non, ad esempio, di animali o oggetti (disponibile con un piano di abbonamento Blink).

Rispetto alla generazione precedente, Blink Mini 2 offre una migliore qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione, un campo visivo più ampio e un faretto LED integrato per la visione notturna a colori.

Come dicevamo, Blink Mini 2 può essere installata ovunque, che sia in soggiorno o all'esterno, grazie all'alimentatore di corrente resistente alle intemperie opzionale.

La videocamera può essere abbinata alle Skills Alexa Blink Smarthome per ricevere gli avvisi su un dispositivo Echo, oltre a poter controllare la Live View on-demand, attivare e disattivare la telecamera e altro ancora.

Infine, con il piano di abbonamento Blink (da 3 euro al mese o 30 euro l'anno) si possono attivare ulteriori funzioni come il rilevamento delle persone, la registrazione video nel cloud, fino a 60 giorni di cronologia video illimitata e l'accesso rapido per guardare i video non appena vengono registrati, oltre alla possibilità di trasmettere fino a 90 minuti di visione in diretta continua per sessione.