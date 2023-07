Il blocco alla condivisione dell'account fa volare Netflix

Secondo Netflix, le restrizioni sulla condivisione della password stanno dando i frutti sperati. In particolare, durante il rapporto sugli utili del secondo trimestre, la società ha evidenziato un dato, e cioè che sono 5,9 milioni i nuovi abbonati a livello globale, di cui 1,7 milioni tra Stati Uniti e Canada.

Proseguendo nel ragionamento, Netflix ha aggiunto che le iscrizioni hanno già superato le disdette. Inoltre, come ha affermato Spencer Neumann, chief financial officer della società, la maggior parte della crescita dei ricavi dell'azienda quest'anno proverrà da quei nuovi abbonamenti a pagamento, "in gran parte favoriti" dalla nuova politica aziendale sulla condivisione delle password. Questo passaggio, tra l'altro, fa ipotizzare che la società non aumenterà i prezzi nel 2023 e che non si aspetta un impatto significativo sui profitti derivanti da altri ambiti, come pubblicità e giochi.