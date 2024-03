Il Blocco Note in Windows 11 sarà un alleato per la produttività facendovi risparmiare tempo

Per disporre del Blocco Note avrete sicuramente bisogno di un notebook con Windows, quindi per trovare quello che fa per voi potete controllare la nostra lista di migliori notebook , divisa in varie categorie e aggiornata ogni mese.

A riportare questa notizia è stato PhantomOcean3 in un post su X (che vi lasciamo in basso), che si occupa di scovare i progetti su cui gli sviluppatori di Windows stanno lavorando. Nel post ha pubblicato uno screenshot delle impostazioni del Blocco Note, dove si può vedere che sono stati introdotti il controllo ortografico e l' autocorrezione .

Microsoft sta apportando una serie di novità al suo sistema operativo, Windows 11 , per renderlo più moderno e utile per gli utenti. Infatti, dopo aver saputo che il colosso di Redmond vuole seminare l'IA in tutto Windows , sembra che a breve saranno introdotte delle funzionalità che aiuteranno le persone a scrivere sul Blocco Note .

Da quanto si può comprendere, attivando le due novità, sarà possibile scrivere senza preoccupazioni, perché il Blocco Note farà un controllo di quanto scritto, evidenziando eventuali errori di scrittura e, nel caso, correggendoli autonomamente.

Il primo pensiero va, quindi, a quelle situazioni in cui si apre il Blocco Note per prendere appunti che vanno scritti velocemente e, per questo motivo, sono soggetti a possibili errori: per evitare di dover tornare sugli appunti per modificare i piccoli sbagli come una lettera scritta al posto di un'altra, arriva in soccorso direttamente il software.

Ovviamente, è possibile abilitare o disabilitare sia il controllo ortografico sia l'autocorrezione, scegliendo se utilizzarli entrambi o solamente uno oppure nessuno. Inoltre, è possibile distinguere su quali tipi di file sarà attivo il controllo ortografico e su quali no, come si può vedere in questo post: quindi, si potrà scegliere di averlo attivo, ad esempio, sui file txt ma non sui file md.

Questa possibilità di scelta può essere determinante, perché a volte i correttori possono essere piuttosto invasivi soprattutto quando si scrivono termini tecnici, di conseguenza disabilitarlo può essere la soluzione migliore.

Tutto questo sarà disponibile nella versione 11.2402.18.0 del Blocco Note (quella attuale è la 11.2401.26.0), ma purtroppo non sappiamo quando sarà rilasciata al pubblico.