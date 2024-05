Il nuovo social Bluesky si aggiorna: ora è possibile inviare messaggi di testo

Per inviare un messaggio sarà sufficiente premere sull'icona della chat nella parte inferiore dello schermo (su mobile) oppure sull'icona nella barra laterale (su desktop). In questo modo, si aprirà una nuova chat, dove sarà possibile cercare l'utente da contattare. Questa funzione, però, al momento non è totalmente completa . Ad esempio, non è prevista la protezione garantita dalla crittografia end-to-end (che dovrebbe essere integrata a breve). Inoltre, come accennato all'inizio, prossimamente arriverà anche la possibilità di inviare immagini e video.

Altre funzioni, invece, sono garantite, tra cui l'opzione per segnalare messaggi non graditi e quella che permette di bloccare gli utenti indesiderati.

Ancora, gli utenti potranno disattivare i suoni di notifica dei messaggi, mentre per in futuro sarà consentito creare chat di gruppo, supporto per la crittografia E2EE e strumenti anti-molestie.

Infine, nello scorso febbraio, Bluesky è diventato accessibile a tutti. Tramite una nota stampa, infatti, la piattaforma annunciò: "Nell'ultimo anno abbiamo usato i codici invito per aiutarci a gestire la crescita mentre sviluppavamo le funzioni come gli strumenti di moderazione, i feed personalizzati e altro ancora. Ora siamo pronti per far accedere chiunque".