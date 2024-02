Bluesky, una delle alternative principali a X, ora è accessibile a tutti

Bluesky, il social network che si pone come alternativa a X (ex Twitter), è finalmente accessibile a tutti. La società, infatti, in un'apposita nota ha chiarito: "Nell'ultimo anno abbiamo usato i codici invito per aiutarci a gestire la crescita mentre sviluppavamo le funzioni come gli strumenti di moderazione, i feed personalizzati e altro ancora. Ora siamo pronti per far accedere chiunque".

La caratteristica principale di questo nuovo social network è che si tratta di una piattaforma decentralizzata, ovvero il protocollo su cui è basata potrà essere condiviso con altre piattaforme. In tal senso, però, almeno fino ad ora, non ci sono ancora social che utilizzano lo stesso protocollo di Bluesky. In ogni caso, il lancio per tutti è ormai pronto, con una versione preliminare pronta al debutto.