Bluetooth 6.0 ufficiale. Ecco perché ci aiuterà a localizzare i dispositivi con maggiore precisione

Con questo aggiornamento, il Bluetooth permetterà una localizzazione più precisa per funzioni come Dov'è di Apple e renderà le chiavi digitali più sicure, avvicinandosi per caratteristiche all'ultra wideband .

Il Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) ha annunciato questa settimana le specifiche per il Bluetooth 6.0 , il prossimo standard per il Bluetooth.

Perché Bluetooth 6.0 consentirà una localizzazione più precisa

Una delle caratteristiche principali del nuovo Bluetooth 6.0 è il Channel Sounding, che secondo il SIG potrebbe "migliorare notevolmente" le soluzioni per trovare i dispositivi come Dov'è di Apple.

Secondo il Bluetooth SIG, questa innovazione porta una "vera consapevolezza della distanza, introducendo benefici trasformativi in varie applicazioni", rendendo più facile e veloce individuare gli oggetti smarriti grazie a una precisione a livello di centimetro. Qualcosa in precedenza possibile solo con l'ultra wideband.

Attualmente, Apple, Samsung, Google e molti altri produttori di accessori utilizzano il Bluetooth per individuare gli oggetti. Apple, per esempio, utilizza per la sua rete Dov'è l'ultra wideband per trovare con precisione gli iPhone (anche per trovare un amico a un concerto), o Apple Watch e AirTag smarriti.

L'altra opzione è il Bluetooth. Per esempio, se dovete trovare il telecomando di Apple TV, il tuo iPhone può mostrare se vi state avvicinando o allontanando, ma non è in grado di darvi una posizione precisa.

Con il Bluetooth 6.0 la localizzazione di oggetti, i dispositivi domestici e altri accessori migliorerà notevolmente, e immaginiamo che questo varrà anche per il nuovo Trova il mio dispositivo di Android.