La bolletta cartacea di TIM rincara: quando e quanto

Nonostante siamo quasi giunti al 2024, c'è ancora qualche utente che preferisce la fattura cartacea rispetto a quella digitale. In tal senso, però, da parte di TIM è in arrivo una notizia non propria positiva: l'aumento del costo per l'invio della bolletta in formato cartaceo.

In particolare, dal 1° gennaio 2024, il costo mensile aumenterà fino ad arrivare a 4,95 euro. Il nuovo aumento, che segue quello registrato ad agosto 2022, è stato motivato "per esigenze di carattere economico dovute anche alla necessità di ridurre l'impatto ambientale dei suoi servizi commerciali nel mutato contesto del mercato". Dunque, la variazione di questo prezzo risponde alla necessità di "aumentare la convenienza, anche economica per il cliente, di passare alla copia digitale della fattura TIM, abilitando così un circolo virtuoso di riduzione dell'utilizzo della carta, del consumo di energia e, in definitiva, di produzione di CO2".