Finalmente i bonifici istantanei saranno per tutti e senza costi aggiuntivi

Il Parlamento Europeo ha dato l'assenso ai bonifici istantanei obbligatori per tutti i fornitori di servizi di pagamento, a partire dalle banche, anche verso i Paesi dell'Unione Europea che non hanno l'euro. Questo voto positivo, però, non è l'ultimo passaggio. La proposta arrivata dalla Commissione Europea, infatti, dovrà essere anche approvata dal Consiglio Europeo.

Nello specifico, per bonifici istantanei si intende i pagamenti che arrivano a destinazione entro 10 secondi dalla ricezione dell'ordine di pagamento. Questo strumento, quindi, dovrebbe facilitare tutte le parti in causa, a partire da cittadini privati e imprese. Al momento, però, i bonifici istantanei costano qualcosa in più rispetto a quelli tradizionali. In questo caso, però, l'Unione Europea ha previsto che per i bonifici istantanei non ci siano tariffe aggiuntive.