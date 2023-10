Tante novità per BOOX: il più apprezzato quaderno digitale ora è a colori

Il brand Onyx BOOX è uno dei nomi più apprezzati per il crescente settore dei taccuini digitali, ossia dispositivi con display e-ink e pennino con cui prendere appunti. E oggi la lineup si fa ancora più ricca: l'azienda ha infatti annunciato due nuovi dispositivi, BOOX Note Air3 C e BOOX Tab Ultra C Pro , che debutteranno col nuovo firmware versione 3.5.

BOOX Note Air3 C

Il nuovo Note Air3 C riprende in pieno il precedente BOOX Note Air2 Plus, con cui condivide design e buona parte delle specifiche tecniche. La novità più importante è il display, adesso a colori: parliamo di un pannello con tecnologia Kaleido 3, la più recente per quanto riguarda gli e-ink a colori. Il nuovo schermo ha una densità di pixel di 300 PPI per i contenuti in bianco e nero (più alta rispetto a quella dell'Air2 Plus, di 226 PPI), ma questo valore scende a 150 PPI per i contenuti a colori.

A scanso di equivoci, è normale che sia così, per via di come funziona la tecnologia che permette l'uso dei colori sui display e-ink.

Come da tradizione per la linea Note, da sempre orientata agli appunti, anche in questo caso sul display troviamo applicata una pellicola porosa che migliora il feedback della scrittura.