BOOX Note Air3 ufficiale: il miglior taccuino digitale ora è più economico

Onyx Boox è un'azienda che da qualche anno si è fatta conoscere nel nostro paese (e non solo) per i suoi grandi dispositivi con display e-ink, pensati per prendere appunti. Tra i cosiddetti "taccuini digitali", il BOOX Note Air2 Plus è sicuramente uno dei migliori: oggi l'azienda annuncia il diretto successore, che condivide buona parte delle specifiche ma costa sensibilmente meno.

Parliamo di BOOX Note Air3, che è la variante con schermo in bianco e nero del già annunciato Note Air3 C (con schermo a colori): somiglia molto al Note Air2 Plus (con cui condivide anche molte specifiche tecniche), ma ha qualche caratteristica hardware e software migliore, e soprattutto costa di meno.