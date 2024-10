L'ebook reader che si crede uno smartphone ha un successore

Onyx, l'azienda che produce i dispositivi a marchio BOOX, è apprezzata soprattutto per i suoi taccuini digitali, quei grandi dispositivi con display e-ink e penna per gli appunti. Ma negli ultimi mesi BOOX è tornata alla ribalta anche per BOOX Palma, un particolarissimo ebook reader con il form factor di uno smartphone, che si è ritagliato una nicchia di grandi fan (tra cui il sottoscritto). Oggi, durante l'evento di presentazione autunnale, Onyx ha svelato tre nuovi dispositivi, di cui i due più chiacchierati sono i diretti successori di BOOX Palma e di Note Air 3C, ossia il tablet e-ink a colori per gli appunti.

BOOX Palma 2

BOOX Palma 2 è un diretto successore del primo, fortunato, modello, e a vista ci somiglia anche molto. Si tratta di un ebook reader da 6,13" basato su Android, che riprende il formato tipico degli smartphone, con display stretto e lungo.

Rispetto la generazione precedente, sul nuovo Palma 2 troviamo un chip Qualcomm octa-core più veloce, il sistema operativo aggiornato ad Android 13 (e non più Android 11) e un tasto di sblocco con lettore di impronte digitali. Il display è sempre un pannello E-Ink Carta 1200 in bianco e nero, con densità di pixel di 300 PPI (massimo standard del settore). Come sempre, la particolarità dei dispositivi BOOX sta nel loro sistema operativo, basato su Android ma con tante ottimizzazioni da parte dell'azienda: oltre a Neo Reader, app per la lettura completa e ben fatta che supporta praticamente tutti i formati di ebook, spicca BOOX Super Refresh, ossia il sistema di refresh del display molto avanzato, che permette di usare senza problemi browser o praticamente qualsiasi app, nonostante il display e-ink.

Il Play Store è preinstallato, quindi è possibile scaricare facilmente tutte le app desiderate: questo rende il Palma 2 non solo uno strumento di lettura, ma anche un valido alleato per audiolibri, podcast, appunti e così via. A scanso di equivoci, non ha una SIM Card, ma include invece microfoni e speaker, oltre che una fotocamera da 16 MP con flash, pensata per scansionare documenti. Specifiche teciche Display: 6,13" HD E Ink Carta 1200

6,13" HD E Ink Carta 1200 Risoluzione: 824x1648p

824x1648p Densità pixel: 300 ppi

300 ppi Illuminazione: Regolabile in intensità e tonalità

Regolabile in intensità e tonalità Processore: Qualcomm Octa-Core + GPU BSR

Qualcomm Octa-Core + GPU BSR RAM: 6 GB LPDDR4x

6 GB LPDDR4x Memoria interna: 128 GB UFS 3.1

128 GB UFS 3.1 Espansione con microSD: Sì (fino a 2 TB)

Sì (fino a 2 TB) Fotocamera: 16 MP con LED Flash

16 MP con LED Flash Rotazione automatica (giroscopio): Sì

Sì Sensore di luminosità: Sì

Sì Microfono: Sì

Sì Altoparlante: Sì, stereo

Sì, stereo Batteria: 3950 mAh

3950 mAh Connettività: WiFi 5, BT 5.0, USB-C OTG

WiFi 5, BT 5.0, USB-C OTG Lettore fingerprint: Sì, su tasto di accensione

Sì, su tasto di accensione Sistema Operativo: Android 13 con Play Store

Android 13 con Play Store Dimensioni: 159x80x8 mm

159x80x8 mm Peso: 170 g

Uscita e prezzo BOOX Palma 2 è già disponibile al prezzo di 299€; potrà essere acquistato anche su Amazon (al momento in cui scriviamo non è ancora disponibile), ma chi lo compra sul sito ufficiale dell'azienda riceve in omaggio anche una cover.

BOOX Note Air 4C

C'è anche il nuovo BOOX Note Air4 C, nuovo notebook digitale da 10,3" a colori pensato per appunti a mano libera e lettura. La linea BOOX Note da anni rappresenta una delle soluzioni più comode e versatili per chi cerca un dispositivo per leggere libri, PDF e fumetti (anche a colori), ma soprattutto per chi vuole prendere appunti, grazie al pennino incluso.

Il pannello è un E-Ink Kaleido 3, ossia la più recente tecnologia di display e-ink a colori. Rispetto la generazione precedente, a bordo c'è un hardware aggiornato: chip Qualcom octa-core del 50% più veloce rispetto ad Air 3C, oltre che 6 GB di RAM (invece di 4) e sistema operativo aggiornato ad Android 13 (invece che Android 12). Come già detto per il Palma, anche in questo caso la vera differenza la fanno tutte le ottimizzazioni software di BOOX: anche qui c'è il BOOX Super Refresh, che migliora notevolmente i tempi di refresh del display e-ink e permette di usare sostanzialmente tutte le app installabili dal Play Store. Ci sono poi tutte le funzionalità cloud di BOOX (che offre a tutti gli utenti 10 GB di archiviazione cloud gratuita), tra cui spicca BOOXDrop, un comodo sistema per trasferire facilmente file dal computer al dispositivo via cloud. Inoltre, è sempre molto apprezzato il sistema di multitasking, che permette di affiancare due finestre, utile soprattutto per affiancare un documento da consultare e un foglio per prendere appunti.

Ma il motivo principale per cui voler un BOOX Note è sicuramente il software per lettura (NeoReader, lo stessa di Palma 2) e, soprattutto, scrittura. I dispositivi BOOX, infatti, hanno un software per prendere appunti con un'enorme quantità di funzioni e ottimizzazioni, tra cui template custom per i fogli, conversione della scrittura a mano libera in testo digitale e sincronizzazione automatica via cloud. Inoltre, con la nuova versione del sistema operativo arriva anche lo strumento Shape, che consente di modificare facilmente le forme disegnate a mano, e la nuova funzione Outline, che organizza ordinatamente le note in una struttura chiara. Caratteristiche tecniche Display: 10,3" E Ink Kaleido 3 Carta 1200

10,3" E Ink Kaleido 3 Carta 1200 Risoluzione: 2480x1860p (b/n); 1240x930p (colori)

2480x1860p (b/n); 1240x930p (colori) Densità pixel: 300 ppi (b/n); 150 ppi (colori)

300 ppi (b/n); 150 ppi (colori) Illuminazione: Regolabile in intensità e tonalità

Regolabile in intensità e tonalità Processore: Qualcomm Octa-Core + GPU BSR

Qualcomm Octa-Core + GPU BSR RAM: 6 GB LPDDR4x

6 GB LPDDR4x Memoria interna: 64 GB UFS 2.2

64 GB UFS 2.2 Espansione con microSD: Sì (fino a 2 TB)

Sì (fino a 2 TB) Rotazione automatica (giroscopio): Sì

Sì Microfono: Sì

Sì Altoparlanti: Sì, stereo

Sì, stereo Batteria: 3700 mAh

3700 mAh Connettività: WiFi 6, BT 5.1, USB-C OTG

WiFi 6, BT 5.1, USB-C OTG Lettore fingerprint: Sì, su tasto di accensione

Sì, su tasto di accensione Sistema Operativo: Android 13 con Play Store

Android 13 con Play Store Dimensioni: 226x193x5,8 mm

226x193x5,8 mm Peso: 430 g

430 g Supporto a penna BOOX magnetica: Sì

Sì Supporto a custodia BOOX magnetica: Sì

Uscita e prezzo BOOX Note Air 4C è già disponibile al prezzo di 549€; potrà essere acquistato anche su Amazon (al momento in cui scriviamo non è ancora disponibile), ma chi lo compra sul sito ufficiale dell'azienda riceve in omaggio anche una cover e punte aggiuntive per la penna. Inoltre, su BOOX Shop è disponibile anche la variante Premium Bundle, che al costo di 597€ include lo stylus Pen 2 Pro, con la gomma integrata in cima per cancellare.

BOOX Note Max

Infine, c'è anche BOOX Note Max, versione ancora più grande, con display da 13,3". Rispetto la linea Note Air, Note Max è ancora più leggero e sottile (spesso solo 4,6 mm!): questo spessore ridotto al minimo è possibile grazie all'assenza di luce frontale. Il display, in bianco e nero, utilizza un pannello di ultimissima generazione, E-Ink Carta 1300, che offre velocità di refresh e contrasto ancora migliore rispetto gli altri modelli. Il processore è un octa-core da 2,8 GHz e ha 6 GB di RAM, mentre il sistema operativo basato su Android include tutte le ottime funzionalità già viste sugli altri modelli. Maggiori informazioni su caratteristiche e disponibilità arriveranno nelle prossime settimane.

Altri dispositivi e-ink