BOOX Tab Mini C è il primo taccuino digitale portatile e a colori

Il BOOX Tab Mini C monta infatti un display da 7,8" e-ink Kaleido 3 : si tratta del più recente standard per gli e-ink a colori , con la possibilità di visualizzare 4096 colori e una definizione di 300 PPI per i testi in bianco e nero e 150 PPI per le immagini a colori (un miglioramento del 50% rispetto la generazione precedente). Non manca un sistema di illuminazione con temperatura regolabile, per affaticare meno la vista nelle ore serali.

Onyx, la società dietro l'ottimo BOOX Note Air2 Plus , ha appena svelato un nuovo dispositivo, unico nel suo genere: parliamo di BOOX Tab Mini C , tablet Android con e-ink a colori e dimensioni dimensioni compatte.

Nonostante i display e-ink non siano famosi per la reattività, anche su questo modello Onyx riesce a garantire una grande usabilità non solo per lettura e appunti, ma anche per navigazione web e app di terze parti: il sistema operativo è infatti basato su Android 11, con tanto di Play Store.

La fluidità del tablet è garantita dal chip Qualcomm Snapdragon 662 con GPU dedicata, affiancato da 4GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ma soprattutto dalle ottimizzazioni software come BOOX Super Refresh, che permette di selezionare quattro modalità diverse per il refresh del display, che possono anche essere personalizzate e associate alle app in base in base all'utilizzo.

Il software di BOOX è lo stesso già visto su Note Air2 Plus, completo e personalizzabile (vi rimandiamo alla recensione per farvi un'idea): supporta tutti i più comuni formati per libri, fumetti e documenti (inclusi ePub, mobi, PDF, CBR e CBZ) e include un'eccellente app per gli appunti, ma grazie al Play Store è possibile installare qualsiasi software utile (tra cui anche app per la lettura di altri servizi, come Kindle o Kobo).

Le dimensioni compatte rendono BOOX Tab Mini C il dispositivo ideale per essere portato sempre con sé, per leggere fumetti e riviste (anche a colori) in giro, ma anche per prendere appunti in mobilità.