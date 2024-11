Le bozze su WhatsApp arrivano per tutti: vediamo come usarle

La nuova funzionalità appena introdotta su WhatsApp sicuramente farà comodo agli utenti che usano la piattaforma come mezzo principale per la messaggistica istantanea, vediamo come usarla .

WhatsApp non smette mai di rinnovarsi. La popolare app di messaggistica istantanea ha ricevuto finalmente una novità interessante. Le bozze di WhatsApp arrivano per tutti su iPhone , e fanno capolino anche su Android .

Come usare le bozze di WhatsApp su Android e iOS

Delle bozze su WhatsApp abbiamo già parlato da qualche settimana, quando la piattaforma di messaggistica istantanea ha iniziato a introdurre questa funzionalità per riconoscere più facilmente i messaggi in corso di scrittura e non ancora inviato.

Proprio come dice il nome della funzionalità, le bozze su WhatsApp hanno la stessa funzione delle bozze che troviamo nelle app per la gestione delle email. Le bozze di WhatsApp quindi ci permetteranno quindi di riconoscere in maniera molto semplice e rapida quali sono le chat in cui abbiamo lasciato in sospeso la scrittura di un messaggio.

Sicuramente lasciare in bozza un messaggio su WhatsApp non è così comune come farlo su un client email. Comunque può accadere di lasciare in sospeso la scrittura di un messaggio su WhatsApp per vari motivi, perché magari riceviamo una chiamata nel frattempo oppure perché abbiamo la necessità di rispondere ad altri messaggi più urgenti.

Per usare la funzionalità delle bozze su WhatsApp non sono richiesti particolari passaggi: basta lasciare in sospeso la scrittura, ovvero iniziare a scrivere e poi non inviare il messaggio, e successivamente accedere alla sezione principale delle chat su WhatsApp. A quel punto vedremo in cima alla lista delle chat quella (o quelle) in cui sono presenti delle bozze. Le bozze saranno identificate da un'etichetta in verde, in modo da sottolineare ulteriormente la presenza della bozza.

Le bozze su WhatsApp rimarranno a disposizione degli utenti anche quando si termina l'app dal menù app recenti, e quindi possiamo star certi che le bozze sopravvivranno anche dopo diverso tempo dalla loro creazione.

La novità che abbiamo appena visto è arrivata sull'app iOS di WhatsApp per tutti, mentre qualche settimana fa era arrivata in beta. Parallelamente, abbiamo visto la funzionalità delle bozze attiva e funzionante anche nell'app Android di WhatsApp.