È in arrivo "l'iPhone dei browser web": sarà semplice ma anche rivoluzionario

I lettori di SmartWorld avranno senz'altro sentito parlare di Arc, un browser lanciato nel 2022 e subito diventato uno dei nostri preferiti.

Dopo di lui è arrivato Arc Search, prima per iPhone poi, recentemente, anche per Android. Non si tratta della versione mobile di Arc, ma piuttosto di un browser che aggrega i risultati di ricerca in un unico paginone, un po' sulla falsariga di quanto fa Perplexity con le sue pagine.

Tutta questa premessa per dire che adesso The Browser Company, l'azienda che li ha sviluppati, ha annunciato di essere al lavoro sul suo terzo progetto, che sarà...rullo di tamburi, un browser! Anzi, un nuovo browser.

Josh Miller, CEO dell'azienda, ha infatti sottolineato un paio di punti chiave del presente e del futuro della sua compagnia.

Arc è cresciuto molto , ma è chiaro che non diventerà mai mainstream. Troppo differente dagli altri, troppo complicato all'inizio, al punto che ormai nemmeno gli utenti Arc vogliono nuove funzioni, ma solo maggiore velocità e stabilità. Ed è quello che otterranno da ora in poi, con Arc che non sarà abbandonato, ma al contempo non è nemmeno più in sviluppo attivo.

Il nuovo browser non sarà un Arc 2.0, ma qualcosa di completamente diverso. Da un lato più tradizionale (schede orizzontali, per dirne una), dall'altra sarà però più proattivo ovvero AI-centrico. L'idea di fondo è che sia una sorta di piattaforma, più che una singola app standalone.

Questo nuovo e ancora anonimo browser (nel senso che non ha un nome) potrebbe arrivare già a inizio 2025, e punterà tutto sulla semplicità iniziale, per poi piano piano dimostrare di cosa è capace di diverso da tutti gli altri.

Cosa sia di preciso, ancora non lo sappiamo, ma ce lo immaginiamo più in linea con Arc Search che non con il primo Arc. E questo un po' ci spaventa, ma ci incuriosisce anche.

Del resto un'azienda che si chiama The Browser Company ha chiaramente come mission quella di reinventare la navigazione su internet, e visto quanto questa è già stata stravolta nei tempi recenti (Google, IA e altro), si tratta di un compito particolarmente arduo.

Buona fortuna!