Il browser di DuckDuckGo è disponibile su Windows: la privacy è il punto cardine

A circa nove mesi dal lancio per Mac, DuckDuckGo, l'azienda di motori di ricerca incentrati sulla privacy, ha lanciato il browser per Windows. Il punto focale di questo software è sempre lo stesso: si tratta di un browser che non raccoglie i dati degli utenti e non li traccia sul web.

Il funzionamento è piuttosto simile a quello di Chrome o di Edge, con una serie di schede posizionate in alto ed una grande casella di testo per la ricerca e l'inserimento degli URL. Inoltre, DuckDuckGo offre anche alcune funzionalità esclusive, come una visualizzazione YouTube denominata DuckPlayer, che elimina totalmente il targeting pubblicitario, il tracciamento e le raccomandazioni da una pagina della piattaforma.