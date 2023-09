Tutti i principali browser avevano una falla di sicurezza: correte ad aggiornare

Parliamo di browser perché proprio i tre, e non solo, che abbiamo appena menzionato si sono trovati in una situazione scomoda dal punto di vista della sicurezza. Nelle ultime ore infatti, sono state rilasciate delle importanti patch di sicurezza per Chrome , Firefox , Brave e Edge .

Questo perché Google, Mozilla, Microsoft e Brave, i produttori dei browser che abbiamo menzionato sopra, hanno riconosciuto una grave falla di sicurezza nei loro prodotti software. Questa è stata scovata e descritta dal National Institute of Standards and Technology (NIST), e poteva causare l'esecuzione in remoto di codici malware sui PC attraverso il browser.

Secondo il report diffuso da NIST, tale vulnerabilità sarebbe stata addirittura sfruttata in alcuni casi. Per risolverla quindi è stato rilasciato un aggiornamento software per Chrome, Firefox, Brave e Edge.

Qui sotto trovate le build:

Google : versione Chrome 116.0.5846.187 (Mac/Linux); Versione Chrome 116.0.5845.187/.188 (Windows)

: versione Chrome 116.0.5846.187 (Mac/Linux); Versione Chrome 116.0.5845.187/.188 (Windows) Mozilla :Firefox 117.0.1; Firefox ESR 102.15.1; Firefox ESR 115.2.1; Thunderbird 102.15.1; Thunderbird 115.2.2

:Firefox 117.0.1; Firefox ESR 102.15.1; Firefox ESR 115.2.1; Thunderbird 102.15.1; Thunderbird 115.2.2 Microsoft : versione Edge 116.0.1938.81

: versione Edge 116.0.1938.81 Brave: browser coraggioso versione 1.57.64

Insomma, se usate uno di questi browser e volete dormire sonni tranquilli, allora vi conviene aggiornare subito all'ultima versione rilasciata.