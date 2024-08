Arc Search sta per arrivare su Android. E vuole rivoluzionare la vostra esperienza sul Web

Cos'è e come funziona Arc Search

Lanciato nel corso del 2024 su iOS, Arc Search è un tipo di browser differente, che cerca di fondere l'esperienza data da strumenti come Gemini o ChatGPT con i browser convenzionali.

Al centro dell'esperienza c'è la ricerca, con una barra degli indirizzi in cui siete portati a fare domande o effettuare ricerche. Per impostazione predefinita, l'app vi proporrà i risultati di Google, ma attivando un interruttore in basso potete effettuare la ricerca tramite lo strumento IA integrato, Browser for me, basato su un modello personalizzato di OpenAI.

Questo recupererà i contenuti dalle pagine web più rilevanti e ve li proporrà sotto forma di una vera e propria pagina web, con tutti i collegamenti e le informazioni di cui avete bisogno. Inoltre tutti i tab aperti verranno salvati in una comoda sezione, ed è possibile sincronizzarli con la controparte desktop, Arc Browser. Un'altra caratteristica è possibilità di bloccare la pubblicità dei siti.

All'inizio Arc Search non supportava l'italiano, ma ora sì, ed è veramente interessante usarlo, al netto di alcune contestazioni da parte degli editori dei siti, da cui lo strumento recupera le informazioni ma che non ricevono clic (quindi non vengono pagati) per averle prodotte.

Nel complesso, l'app funziona offrendo una panoramica di un argomento come potrebbe fare Gemini o ChatGPT, ma in maniera meno discorsiva e più schematica.