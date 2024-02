Brutte notizie per chi pagava Netflix tramite Apple

Cambiano le regole per chi si fosse abbonato a Netflix tramite Apple. Il colosso dello streaming ha confermato infatti che la fatturazione tramite Apple non è più disponibile per i nuovi abbonati e anche per gli utenti che volessero riattivare l'abbonamento.

È quindi necessario indicare un altro metodo di pagamento, ed eventualmente cambiare anche piano di abbonamento, a seconda del caso. Vi ricordiamo che al momento Netflix in Italia prevede infatti le seguenti sottoscrizioni:

Standard con pubblicità: 5,49€/mese

Standard: 12,99€/mese

Premium: 17,99€/mese

Detto questo, Netflix non è ovviamente l'unico gallo del pollaio, quindi se voleste valutare qualche alternativa potrebbe essere questo il momento giusto per farlo.