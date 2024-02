BTicino: i suoi termostati vanno offline per un problema al server

Non è la prima volta che problemi di questo tipo succedono, ma a onor del vero è la prima volta che riceviamo segnalazioni per prodotti dell'azienda italiana (ora parte di un gruppo più grande che include anche altri prodotti smart come Netatmo ). Gli utenti segnalano l'impossibilità quindi di modificare la temperatura del termostato dalla propria app , come anche di modificare la programmazione.

Continua invece a funzionare l'ultima programmazione fatta oppure il controllo manuale, mentre ovviamente non è disponibile il controllo automatico basato sulla geolocalizzazione. Il problema è ancora in corso e aggiorneremo l'articolo non appena avremo novità a riguardo. Per fortuna, almeno per dispositivi di questo tipo, i problemi dei server non si ripercuotono sulla possibilità di comandare comunque la temperatura in casa.

Questo entra di diritto nei motivi per cui la casa smart è rotta.