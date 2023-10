Non aggiornate ad Android 14 se avete profili multipli

Android 14 è l'ultimissima generazione del robottino verde che Google ha presentato al grande pubblico. La prima versione stabile è arrivata con i nuovi Pixel 8, e ora si attende il suo arrivo anche sugli altri modelli Android.

Ma non arrivano delle confortanti novità per coloro che stanno aspettando Android 14, e nemmeno per coloro che lo hanno già installato. Negli ultimi giorni infatti sono emerse numerose segnalazioni in merito a un bug tanto fastidioso quanto grave.