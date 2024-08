Il nuovo bug di Android Auto vi impedisce di chiamare con i comandi vocali, ha colpito anche voi?

Tutti coloro che intendono usare il proprio smartphone Android sincronizzato con la propria auto devono ricorrere ad Android Auto , il sistema di infotainment di Google, peccato che l'esperienza non sia sempre esente da problemi . Proprio in questo contesto, vi parliamo del nuovo bug di Android Auto che colpisce le chiamate tramite comandi vocali .

Che problemi ha Android Auto con i comandi vocali

Da sempre l'esperienza su Android Auto è basata, per larga parte, sull'interazione con l'assistente virtuale di BigG, ovvero Google Assistant. Questo permette di interagire con l'interfaccia e con le varie funzionalità di Android Auto impartendo dei semplici comandi vocali, compatibili con la sicurezza alla guida.

Risulta quindi semplice capire che se vi sono problemi con i comandi vocali allora gran parte dell'esperienza con Android Auto può essere problematica.

E proprio in questo contesto si inserisce il bug del quale stiamo parlando.

Recentemente infatti diversi utenti di Android Auto stanno riscontrando grossi problemi nell'effettuare chiamate tramite comandi vocali. Nello specifico, si tratta dell'impossibilità per Assistant di interpretare correttamente i nomi dei contatti che si intende chiamare da Android Auto.

Dunque, gli utenti pronunciano il nome del contatto da chiamare, chiedendo ad Assistant di avviare una chiamata, ma l'assistente non comprende il nome e la chiamata non viene avviata. Il problema si ripropone anche se gli utenti provano a ripetere il comando, scandendo meglio il nome del contatto da chiamare.

Chiaramente il problema non consiste nella pronuncia errata da parte degli utenti, ma corrisponde molto probabilmente a un bug dell'assistente nell'interpretare correttamente il nome del contatto da chiamare.

Al momento rimane poco chiaro come il bug sia distribuito tra gli utenti di Android Auto. Le segnalazioni sono abbastanza diversificate, e dunque sembra che si tratti di un bug presente a livello di server, e non dipendente da una specifica versione di Android Auto.

Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma alcuni membri del team Android Auto sono in contatto con alcuni degli utenti che hanno segnalato il problema per capire come risolvere.

Non sappiamo quindi quando arriverà il fix da parte di Google. Speriamo non ci sia troppo da attendere per coloro che stanno riscontrando il problema.