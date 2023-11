Bug della musica su Android Auto? Arrivano una buona e una cattiva notizia

L'ultima ondata di bug è arrivata con l'aggiornamento ad Android 14 dei dispositivi Android, i quali hanno iniziato a mostrare dei problemi con l'utilizzo di Android Auto connesso in auto. Uno dei bug più rilevanti riguarda l'impossibilità di ascoltare contenuti multimediali tramite Android Auto.

Sono infatti diverse le segnalazioni emerse online da parte di utenti che, dopo aver aggiornato il proprio smartphone ad Android 14, hanno riscontrato problemi nel riprodurre contenuti multimediali con le app per lo streaming musicale, come Spotify ad esempio, su Android Auto.

Sembra infatti che coloro che hanno tale bug non possano in alcun modo ascoltare contenuti attraverso Android Auto nella propria auto. In tanti hanno provato soluzioni fai da te, anche temporanee, senza successo.

Ora Google è uscita allo scoperto, e questa è la famosa buona notizia, riferendo che è a conoscenza del problema segnalato da tanti di coloro che hanno aggiornato ad Android 14 e che è a lavoro per risolverlo. La brutta notizia è che Google, nel suo intervento, non ha riferito tempistiche per la risoluzione del problema.

Dunque, possiamo aspettarci che arriverà un aggiornamento di Android Auto, che probabilmente verrà distribuito tramite il Play Store, per risolvere questo bug. Non sappiamo però quando arriverà. Nel frattempo, possiamo dirvi che forse siamo tra i pochi che, pur avendo aggiornato Android 14 (in beta nel nostro caso) non abbiamo riscontrato il problema descritto, almeno per il momento. Fateci sapere se invece voi non siete stati così fortunati.