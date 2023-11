Il bug di Android Auto che sbatte la cornetta in faccia a WhatsApp (o viceversa?)

Quanti di noi utilizzano WhatsApp su Android Auto per farsi leggere i messaggi o avviare chiamate mentre si guida? Un numero considerevole, il che potrebbe dare le dimensioni del bug che sempre più utenti stanno riscontrando.

A luglio infatti sono iniziate ad apparire le prime segnalazioni di utenti che lamentavano l'impossibilità di effettuare chiamate mentre usavano l'interfaccia per veicoli di Google.

Il problema è piuttosto simile per dinamica: in pratica quando si avvia una chiamata da WhatsApp mentre si usa Android Auto, questa parte e dopo circa un minuto si disconnette senza che gli utenti intervengano in alcun modo.

Vale la pena notare che questo bug riguarda solo le chiamate in uscita da WhatsApp, mentre quelle in entrata sull'app di messaggistica funzionano senza problemi, e lo stesso vale per le chiamate in uscita effettuate con altre app.

Con il passare del tempo - e degli aggiornamenti - il problema è diventato sempre più diffuso e non sembra collegato a uno specifico produttore in quanto riguarda marchi come Samsung, OnePlus, Google, Xiaomi, OPPO e altri.

Inoltre le solite soluzioni generiche come cancellare i dati o svuotare la cache dell'app non sono riuscite a correggere il comportamento, e non si sa neanche cosa causi il problema, in quanto potrebbe essere dovuto ad Android Auto come all'app Google.

Al momento online non sono apparse neanche indicazioni che installando una versione di Android Auto più vecchia di luglio possa servire a qualcosa, ma in caso riscontriate lo stesso difetto forse potrebbe valere la pena. Potete trovarle qui su APK Mirror, toccate l'icona a forma di freccia verso il basso a destra della build e nella pagina successiva toccate la freccia verso il basso a destra della versione corretta (in genere arm64-v8a).

Né Google né WhatsApp sono ancora intervenute sulla vicenda, ma sui forum dell'assistenza di Android Auto un Community Specialist ha dichiarato di essere in contatto con il team di sviluppo di Android Auto e di aver bisogno di maggiori informazioni sul bug, quando e come si verifica sul dispositivo.

Il che comporta l'invio dei log registrati quando gli utenti riscontrano il bug.

È superfluo dire che è ancora troppo presto per sapere quando potrebbe arrivare una patch, ma considerando che il problema riguarda una delle app di messaggistica più diffuse al mondo, si spera che si arrivi quanto prima a una soluzione.