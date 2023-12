Un bug ha colpito vari Galaxy di Samsung: riguarda gli aggiornamenti del sistema di Google Play

Samsung sta aggiornando tanti suoi dispositivi Galaxy alla One UI 6.0, tuttavia questo processo starebbe impedendo l'installazione degli update di sistema di Google Play. Difatti, un bug non consentirebbe ai nuovi aggiornamenti di Google Play di raggiungere vari smartphone, tra cui S20, S22, S23, Z Fold 5, A33 e forse altri.

Scendendo nei particolari, alcuni modelli di Galaxy sono ancora equipaggiati con gli update di luglio, mentre altri con quelli risalenti al mese di agosto e di settembre. Galaxy S20, invece, è addirittura fermo agli update di Google Play dello scorso maggio. La situazione non è risolta nemmeno procedendo con l'installazione manuale degli aggiornamenti. In questo caso, infatti, agli utenti compare un messaggio con scritto "Il tuo dispositivo è aggiornato" oppure "Gli aggiornamenti sono temporaneamente non disponibili".