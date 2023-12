Il bug di Instagram che colpisce i video dei più fedeli

La piattaforma di Instagram è attualmente molto diffusa , con miliardi di utenti sparsi in tutto il mondo. Meta è attualmente l'azienda che ne detiene la proprietà, ma gli utenti più navigati ricorderanno un periodo in cui Instagram era qualcosa di diverso .

Al giorno d'oggi le piattaforme social fanno parte del nostro quotidiano, sia per gli spettatori che accedono ai contenuti degli altri e sia per chi i contenuti li crea. E tra le principali piattaforme troviamo sicuramente Instagram .

Proprio in questo contesto vi parliamo di un bug per Instagram emerso recentemente. Questo bug coinvolge i video pubblicati sulla piattaforma qualche tempo fa , e consiste nell'impossibilità di ascoltare l'audio associato a tali video.

Scandagliando le molteplici segnalazioni emerse in rete, sembra che il bug coinvolga tutti i video condivisi sulla piattaforma prima della fine del 2014. Un esempio lo trovate qui in basso, di un video pubblicato nel 2013 e che apparentemente, come sottolineato dalla descrizione apposta da Instagram, non ha alcun contenuto audio.

In realtà The Verge fa sapere che il video in questione l'audio l'aveva eccome, solo che per qualche strano motivo non è più possibile ascoltarlo. Quello che sembra un problema marginale, visto che si tratta di video di quasi 10 anni fa, in realtà può essere qualcosa di grave per alcuni: come ad esempio l'utente che su Reddit si dice dispiaciuto dell'accaduto, visto che vorrebbe rivedere e riascoltare un video con una persona scomparsa.

Il problema sembra coinvolgere tutte le versioni di Instagram, ovvero le app e quella web. Meta è stata avvertita dell'accaduto, riferendo che sta lavorando per capire la causa del problema.