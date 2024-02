Un bug enorme affligge alcuni Pixel, ma c'è una soluzione

I Pixel sono gli smartphone di Google e sono anche quelli che per eccellenza provano le nuove versioni di Android in anteprima. Oltre a questo privilegio, negli ultimi tempi alcuni tra coloro che hanno un Pixel devono vedersela con un bug enorme.

Il bug del quale parliamo è stato riscontrato dopo aver aggiornato i Pixel al Google Play System Update di gennaio 2024. Si tratta degli aggiornamenti mensili che Google distribuisce ai suoi servizi, con i quali aggiorna app di sistema e non solo. Dopo questo aggiornamento, alcuni Pixel non hanno più permesso l'accesso ai file in memoria interna.