Samsung Galaxy A54 invia messaggi vocali muti con Android 14

Samsung è diventata molto apprezzata per la rapidità e la frequenza con cui aggiorna i suoi smartphone. Non solo i pieghevoli e gli smartphone premium, ma anche i suoi smartphone di fascia media e bassa. Nelle più recenti mandate di aggiornamenti è stato coinvolto anche Samsung Galaxy A54 che ha ricevuto Android 14.

Non tutto sembra essere andato per il verso giusto, visto che i forum di Samsung si sono riempiti di lamentele degli utenti che stavano avendo problemi nell'inviare messaggi vocali. Il problema sembra essere comparso più nello specifico dopo l'aggiornamento alle patch di dicembre 2023, visto che con la prima versione di Android 14 questa problematica non era ancora nata. Il problema riguarderebbe tutte le app che hanno la capacità di inviare messaggi vocali, come WhatsApp, Telegram, Instagram e molte altre.

Nello specifico gli utenti segnalano (come confermato anche nel nostro gruppo Facebook) che i messaggi vocali che si inviano vengono registrati completamente muti e senza audio.

Il problema dei messaggi totalmente silenziosi però non accade sempre, ma comunque nella maggior parte dei casi. Soprattutto quando un messaggio si invia per la prima volta, costringendo gli utenti a ripetersi in un nuovo vocale, nella speranza che un secondo tentativo possa bastare (spoiler: non basta sempre).

Abbiamo contattato Samsung per una dichiarazione ufficiale e aggiorneremo l'articolo se avessimo aggiornamenti a riguardo. Nell'attesa fateci sapere nei commenti se anche voi avete avuto il problema dei vocali muti su Samsung Galaxy A54 e se per caso avete trovato una soluzione temporanea.

Grazie a Luca per la segnalazione