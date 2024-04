Il bug della sveglia su iPhone può essere drammatico, ma Apple promette un fix

La sveglia è una funzione estremamente basilare , che troviamo sugli smartphone sin dalla loro nascita, e che banalmente è presente in tantissimi dispositivi. Tanti di noi ovviamente sfruttano quella che è presente nel proprio smartphone per svegliarsi ogni mattina. E la banalità della sveglia è direttamente proporzionale alla sua importanza .

Alcuni utenti iPhone non staranno passando dei bei momenti , visto che girano segnalazioni di rilevanti problemi con il funzionamento della sveglia su iOS .

La sveglia è quello strumento che ci riporta alla realtà, soprattutto quando abbiamo degli impegni importanti e vorremmo continuare a dormire. Capirete da soli quindi che avere un bug alla sveglia nel proprio iPhone può diventare drammatico.

Nelle ultime ore sono diverse le segnalazioni che indicano delle disattivazioni automatiche e non richieste della sveglia su iPhone. Questo ovviamente ha causato diversi disagi. La disattivazione sembra coinvolgere essenzialmente il volume della sveglia, o addirittura la sua attivazione.

Si tratta sicuramente di un bug, visto che Apple ha riferito di essere a lavoro per risolverlo.

Nel frattempo, alcuni utenti hanno segnalato alcune operazioni che potrebbero risolvere, almeno in via temporanea, il problema. La prima consiste nell'accedere alla sezione dei volumi delle suonerie, nelle impostazioni di iOS, e assicurarsi che il volume delle sveglie sia impostato al massimo.

Oltre a questo, altri consigliano di disabilitare la funzione Attention Aware Features, quella che permette di espandere automaticamente le notifiche nella schermata di blocco quando si guarda iPhone, dalla sezione Face ID e Passcode delle impostazioni di iOS. Questo perché iPhone potrebbe rilevare lo sguardo dell'utente mentre la sveglia è attiva e disabilitarla automaticamente, anche prima che l'utente se ne accorga.

In ogni caso, si tratta di un problema rilevante, visto che i metodi descritti sopra non sembrano risolvere in maniera permanente e richiedono comunque uno sforzo di memoria da parte degli utenti. Ci aspettiamo quindi che a breve arrivi un fix definitivo da parte di Apple. Nel frattempo, fateci sapere se anche voi avete riscontrato problemi simili.