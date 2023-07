Threads presenta un bug fastidioso, ma solo per particolari utenti

La febbre per Threads sta salendo alle stelle (anche per voi? Ecco come usarlo in Italia) e no, non ci stiamo riferendo alla vecchia versione lanciata da Instagram nel 2019 per contrastare Snapchat, ma alla nuovissima piattaforma di microblogging che salverà il mondo da Twitter (ora sì che potete cancellare il vostro account).

Ma a quanto pare l'app è stata lanciata in fretta e furia e presenta qualche problema di gioventù. Qualche utente di iPhone, infatti, in queste ore di entusiasmo sta riscontrando un fastidioso bug: non può allegare foto ai post. La situazione è particolarmente frustrante, perché appena si tocca il pulsante apposito l'app va in crash.

Cosa sta succedendo?

In realtà il bug è limitato a una ristrettissima fetta di utenti, perché è rilevato da chi sta utilizzando la beta di iOS 17 (ancora disponibile solo agli sviluppatori), il che ovviamente non sorprende visto che Threads è appena stato lanciato e iOS 17 non è ancora ufficiale.

Nondimeno, a breve Apple dovrebbe rilasciare iOS 17 beta al pubblico, e allora la quantità di utenti con problemi aumenterà esponenzialmente. Per fortuna, c'è una soluzione.

Tutto quello che dovete fare è, invece di allegare una foto tramite pulsante, usare il copia e incolla. Trovate la foto che volete pubblicare su Threads e copiatela negli appunti, o attraverso la funzione di condivisione o il pratico pinch con tre dita verso l'interno. Quindi potete incollare la foto nel campo di composizione post di Threads toccando lo spazio vuoto e selezionando incolla (o tramite il pinch con tre dita verso l'esterno). Il tutto senza bloccare l'app.

La funzione è particolarmente comoda perché se volete utilizzare un'immagine che avete sul vostro Mac potete usare la Universal Clipboard di Apple, che consente di copiare le immagini su un dispositivo e incollarle su un altro associato allo stesso account.

Certo, non è la soluzione ideale, ma al momento non è ancora disponibile un aggiornamento che risolva il problema, e visto che iOS 17 beta non è disponibile al pubblico e Threads non è scaricabile sugli iPhone (è accessibile solo agli utenti Android tramite APK, visto che su iOS non si può effettuare il sideload delle app), forse non impatterà molti utenti.

Per chi non ha saputo resistere e ha già un account Threads, infine, vi ricordiamo di seguirci anche lì!