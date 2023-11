WhatsApp e Android Auto continuano a non andare d'accordo: il fix è drastico

Non si sa quanto sia diffuso questo bug di Android Auto, ma una cosa è certa: gli utenti lo riportano da più di quattro mesi e sono sempre più quelli che se ne stanno lamentando.

Stiamo parlando di un problema che affligge chi prova ad avviare una chiamata attraverso WhatsApp mentre utilizzano l'interfaccia per veicoli di Google. Tutto sembra procedere per il meglio, ma dopo appena un minuto la comunicazione viene interrotta senza motivo apparente (sapete come telefonare con WhatsApp?).

Le prime segnalazioni del problema erano apparse a luglio, ma solo a novembre il fenomeno ha iniziato ad assumere una rilevanza importante da essere segnalato dalle varie testate, e ora la situazione è ulteriormente peggiorata.

Sul forum dell'assistenza di Google e su altre piattaforme si sono moltiplicate le lamentele degli utenti, che riportano di aver provato ogni soluzione. Le app sono aggiornate all'ultima versione, tutti i vari espedienti generici non hanno nessun effetto, e anche aggiornare all'ultima versione di Android Auto, attualmente 10.9 beta, non serve a niente.

Da quanto si è capito, il problema riguarda solo le chiamate e non le videochiamate, ma la costante è che avviene esclusivamente quando il telefono è collegato ad Android Auto.

Il problema inoltre si presenta su smartphone di diversi produttori, in quanto è descritto dai proprietari di Xiaomi, OnePlus, Samsung e Google Pixel, aggiornati ad Android 13 o Android 14,

E Google cosa dice? Al momento si sa solo che uno specialista della comunità della GrandeG ha chiesto ulteriori informazioni in agosto, ma il problema non è mai stato risolto, e da allora non è stato offerto alcun aggiornamento. Non è neanche chiaro se Google abbia avviato un'indagine, ma in base ai rapporti degli utenti il bug non ha mai ricevuto una correzione.

A questo punto, gli utenti che ne soffrono hanno trovato un unico fix per risolvere il problema. Per quanto drastico, l'unico modo per essere sicuri di riuscire a effettuare chiamate WhatsApp mentre si guida è scollegare il telefono da Android Auto.

Se si desidera che il suono venga indirizzato agli altoparlanti del veicolo, è sempre possibile mantenere il dispositivo collegato all'auto tramite Bluetooth.