Marvel's Spider-Man 2: il primo story trailer mostra un Venom che non avete mai visto!

In occasione dell'uscita a settembre del nuovo Marvel's Spider-Man 2, Sony rilascia un nuovo trailer e annuncia un bundle PS5 in edizione limitata

Dopo diversi anni dal successo del primo capitolo e dalla seguente espansione stand-alone, dal 20 ottobre torneremo a vestire i panni di Peter Parker e Miles Morales nel nuovo Marvel's Spider-Man 2. Sulla trama non erano disponibili molte informazioni ma in occasione del Comic-Con di San Diego Sony e Insomniac hanno rilasciato il primo trailer completo della storia. Nuove minacce in arrivo sconvolgeranno ancora una volta la vita ai i due Spider-Man, sia fuori che dentro il costume. L'incontro tra Peter e l'amico Harry Osborn in cerca di aiuto per ''guarire il mondo'' sarà probabilmente un punto fondamentale per la storia, con Harry che presumibilmente alla fine troverà l'aiuto desiderato nel simbionte Venom (a suggerire questo risvolto la scena nel trailer con Harry inquadrato di spalle ed il sottofondo della voce del simbionte che dice ''noi guariremo il mondo''). Le difficoltà però non saranno esclusivamente riconducibili ai vari antagonisti da affrontare in costume, infatti Peter e Miles dovranno poter fare affidamento l'uno sull'altro per evitare fratture nel loro rapporto.

Marvel's Spider-Man 2 - Story Trailer da Sony

Come anticipato nel titolo, oltre al trailer, Sony ha rivelato anche un nuovo bundle in edizione limitata per PS5 a tema Spider-Man. La confezione comprenderà come al solito la console e un controller Dualsense proprietario, entrambi caratterizzati dall'iconico simbolo del ragno e da un acceso contrasto tra il rosso e il nero. Il rosso è ovviamente il colore principale del supereroe newyorkese, mentre il nero (come evidenziato anche dal motivo quasi tentacolare che va ad ''inghiottire il prodotto'') è il colore caratteristico del simbionte Venom, visto nel trailer del videogioco.