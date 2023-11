Sky Wi-Fi regala un buono Amazon: come ottenerlo

È un buon momento per passare a Sky Wi-Fi, il servizio Internet della popolare piattaforma di streaming (sapete come funziona Sky Glass?).

Dopo l'offerta di fine settembre, l'operatore ripropone infatti la sua abbinata con i buoni Amazon, ma questa volta rilanciando con un buono da 75 euro invece dei 50 euro di un mese fa.

Ma come ottenerli? Semplicissimo. L'offerta, valida da oggi 6 novembre fino al 19 novembre 2023, è indirizzata ai già clienti Sky TV (esclusi i clienti del servizio NOW) che intendano sottoscrivere una delle offerte di rete fissa Sky Wifi a partire da 24,90 euro al mese per 12 mesi.

I piani disponibili, tutti in FTTC (misto fibra rame su rete Fastweb, con velocità fino a 100 o 200 Mbps in download e 20 o 30 Mbps in upload) o FTTH (fibra 100% su rete Open Fiber, con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload), con costo di attivazione gratuito (anziché 49 euro), sono

Sky Wifi Internet illimitato, Chiamate a consumo Modem Wifi Hub 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 29,90 euro al mese

Sky Wifi Plus Internet illimitato Chiamate illimitate gratis per 12 mesi, poi 5 euro al mese Modem Wifi Hub 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 34,90 euro al mese

Sky Wifi Ultra

Internet illimitato Chiamate a consumo Modem Wifi Hub con rete mesh Wifi Spot 27,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 32,90 euro al mese

Sky Wifi Ultra Plus

Internet illimitato Chiamate illimitate gratis per 12 mesi, poi 5 euro al mese Modem Wifi Hub con rete mesh Wifi Spot 27,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 37,90 euro al mese



Per ottenere il buono Amazon 75 euro bisogna comunicare all'operatore o fornire online le informazioni richieste, ma comunque all'attivazione dell'offerta l'utente riceverà un'email con le istruzioni per ricevere il buono e un link da cliccare entro sette giorni dall'a ricezione.

Nella pagina Web che si verrà ad aprire, il cliente dovrà inserire il proprio codice fiscale e il codice cliente del contratto Sky Wifi, poi verrà informato di avere diritto al premio, che riceverà entro 30 giorni.

Si tenga presente che per ricevere il buono Amazon da 75 euro non bisogna applicare il diritto di recesso dell'abbonamento o migrare verso altro operatore entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.