C-3PO è il set LEGO imperdibile per gli amanti di Star Wars, ed è pure in scala con R2-D2!

Il set, in preordine su Amazon, uscirà il primo agosto ed è in scala sia con il set R2-D2 che con quello di Chewbacca: andiamo a scoprirlo.

Set LEGO Star Wars C-3PO

Il modello è perfetto in ogni particolare, e include una targa informativa su C-3PO, la minifigure di C-3PO LEGO, e un mattoncino LEGO Star Wars del 25° anniversario per completare un display accattivante.

Come avviene nei film di Star Wars, C-3PO è sempre accompagnato dal suo amico R2-D2 (C-1P8 nella traduzione italiana, #75379), e LEGO ha pensato bene di riprodurli in scala.

Quindi potete esporli insieme, magari configurando uno dei bracci di C-3PO per ricreare il modo in cui accarezza il capo del suo vecchio amico. Il set LEGO Star Wars R2-D2 (alto 24 cm) è disponibile su Amazon al prezzo di 79,99 euro, completo di minifigure e targa informativa.

Infine, per chi vuole proprio strafare, si può completare l'esposizione con l'altro personaggio iconico della saga, Chewbacca.

Sempre riprodotto in scala, il set LEGO Star Wars Chewbacca è composto da 2319 pezzi ed è alto ben 46 cm, ma attenzione: non costa poco. Al momento è in sconto su Amazon a 182,23 euro, quindi non fatevelo sfuggire.