Maturità 2023, queste sono le calcolatrici accettate per la seconda prova

Maturità 2023: torna la seconda prova nazionale

Quest'anno, dopo 3 anni, la seconda prova di maturità torna ad essere nazionale, ovvero definita dal Ministero. Nel 2020, 2021 e 2022, infatti, è stata definita da una commissione interna composta dagli stessi professori dei maturandi ed è stata quindi diversa da scuola a scuola.

Aggiornamento sui modelli di calcolatrici ammesse

Per l'esame di maturità 2023 c'è stato un aggiornamento del Ministero in merito alle calcolatrici che si possono usare nel corso della seconda prova: si possono usare calcolatrici scientifiche e calcolatrici grafiche senza accesso a Internet e senza CAS, ovvero la capacità che lo strumento ha di evidenziare in maniera rapida ed immediata le sovrapposizioni e implicazioni tra le varie funzioni matematiche e algebriche. Ma rispetto allo scorso anno il Ministero ha aggiornato la lista delle calcolatrici ammesse aggiungendo 3 modelli:

Buffetti BSC401-401;

Buffetti BSC240-240;

Osama: OS 134/10

Il consiglio è quello di portare all'esame la calcolatrice con cui si ha più confidenza, quella che si conosce meglio perché è stata usata di più.

Come affrontare la seconda prova di Matematica? Segui gli step